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Barcelona'da ''istifa'' krizi

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Barcelona bir yönetim krizine doğru mu sürükleniyor? Katalan Kulübünün Yönetim Kurulundan 2'si başkan yardımcısı 6 üye istifa etti ve başkan Bartomeu'ya "seçim" çağrısında bulundu

Barcelona'da ''istifa'' krizi

Barcelona fırtınalı günler yaşıyor. İkisi başkan yardımcısı 6 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.

Başkan Josep Maria Bartomeu, 4 Yönetim Kurulu Üyesi Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias ve Josep Pont'un görevden alınmasını istemişti.

Bu isimlerin yanına sürpriz iki kişi daha eklendi ve Maria Teixidor ile Jordi Calsamiglia da istifa etti.

Bu üyeler Barcelona'yı başka birinin yönetmesi gerektiğini bildiren ve Bartomeu'nun kulübü yönetiş biçimini eleştiren bir mektubun altına imza attı.

Barcelona Başkanı Bartomeu'nun 2021 yılına kadar seçime gitme zorunluluğu yok ancak istifaların ardından yönetim kurulu üye sayısı 19'dan 13'e düştü.

Aynı zamanda Lionel Messi ve takım arkadaşları da kulübün, maaşlarında %70 kesintiye gitmeleri için yaptığı baskılar konusunda ciddi eleştirilerde bulunmuştu.

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