Barcelona'da gündem Setien

Barcelona'da teknik direktör QuiqueSetien'in geleceği tartışılıyor. İspanyol basını, Katalan ekibinde birçok yıldız futbolcunun 61 yaşındaki teknik adamla çalışmak istemediğini iddia etti

Barcelona'da, QuiqueSetien dönemi kısa mı sürecek?

İspanyol basını, 61 yaşındaki çalıştırıcının takım içerisinde hakimiyet sağlayamadığını yazdı.

Yapılan haberlerde, birçok futbolcunun Setien'in yönetiminden memnun olmadığı belirtildi.

Tartışmaların merkezinde, tecrübeli teknik adamın büyük bir kulübü çalıştıracak yeteneklere sahip olmaması bulunuyor.

Medya, futbolcuların antrenmanlarda yeterli düzeyde çalışamadıklarından dert yandıklarını iddia etti.

Real Madrid yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Setien, ''Karşılaşma öncesi yapmamız gerekenleri biliyorduk ama maç içerisinde birden ne olduysa topun hakimiyetini kaybettik'' demişti.

61 yaşındaki teknik adamın bu sözleri, İspanya'da gündem olmuştu.

Birçok futbol yorumcusu, Barcelona'yı çalıştıran bir kişinin bu şekilde açıklama hakkı olmadığını dile getirmişti.

Barcelona'nın başında 7 mücadeleye çıkan 61 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.