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Barcelona ahlar vahlarla

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 2-1 yendi

Barcelona ahlar vahlarla

La Liga'da 3. sırada olan Getafe, Barcelona'ya sahasında zor anlar yaşattı.

Ev sahibi takım, Antoine Griezmann (Dk. 33) ve Sergi Roberto'nun (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 66. dakikada Angel ile farkı bire indiren Getafe, maçın kalan kısmında beraberlik golü arayan ve daha atak oynayan taraf oldu.

Getafe'nin yakaladığı önemli pozisyonlarda Alman kaleci Marc Andre Ter Stegen gole izin vermezken, Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 52'ye çıkararak, bir maçı eksik olan lider Real Madrid ile puanını eşitledi. Getafe ise 42 puanla 3. sırada kaldı.

Diğer yandan karşılaşmanın 21. dakikasında Barcelona'dan defans oyuncusu Jordi Alba sakatlanarak oyundan çıktı. Bu sezon üçüncü kez sağ bacağında kas sakatlanması yaşayan Alba'nın oldukça üzgün olduğu görüldü. 

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