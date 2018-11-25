Barcelona, 90’da 1 puanı kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 13. haftanın kritik maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Katalanlar'a 1 puanı getiren golü 90. dakikada Dembele kaydetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında, Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

Her iki takımın da çok az pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi Atletico Madrid, 77. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında Diego Costa'nın attığı kafa gölüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Lionel Messi'nin uzun pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Uzatma dakikalarında skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.

Madrid'e lider gelen Barcelona, aldığı beraberlikle 25 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirvedeki rakiplerine göre bir maç eksiği olan 23 puandaki Sevilla, bu hafta sahasında oynayacağı karşılaşmada Valladolid'i yenerse 13. haftayı Atletico ve Barcelona'nın üzerinde lider kapatacak.