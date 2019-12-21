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Barcaelona yıldızlarıyla kazandı

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Barcaelona yıldızlarıyla kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında DeportivoAlaves'i 4-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 14. dakikada AntoineGriezmann ve 45. dakikada ArturoVidal'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Alaves, 56. dakikada Pere Pons ile farkı 1'e indirse de Katalan takımının kaptanı LionelMessi 69. dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçın skorunu, 75. dakikada penaltıdan attığı golle LuisSuarez 4-1 olarak belirledi.

Sahadan farklı galip ayrılan Barcelona, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. Alaves ise 19 puanda kaldı.

Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.

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