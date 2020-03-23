Barça Neymar'ın peşini bırakmıyor

Barcelona, Paris Saint-Germin'de forma giyen eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmek için gerekirse hukuki yollara başvuracak

Katalanlar, Neymar'a tekrar Barcelona forması giydirmeye kararlı. İspanyol ekibi, Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

33 ülkede yayın yapan spor kanalı ESPN, Barcelona'nın Neymar için her türlü fedakarlığı yapacağını iddia etti. Katalan kulübü, geçen yıl Neymar'ın transferi için yaptığı girişimlerden sonuç alamamıştı.

İddiaya göre Barcelona yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'in kapısını tekrar çalacak. Fransızlar bir kez daha "hayır" derse Katalanlar, bu kez hukuki yollara başvuracak.

Barcelona, FIFA'nın transfer mevzuatındaki 17. maddeye dayanarak Neymar'ı renklerine katmaya uğraşacak.

Bu maddeye göre 28 yaşından önce sözleşme imzalamış bir futbolcu, kulübünde üç yılı tamamladıktan sonra belli bir ücret karşılığında mukavelesini feshedebilme hakkına sahip.

Barcelona bu maddenin "Meşru gerekçe" olmadan kontratı iptal etme hakkı verdiğini savunarak transferi bitirmeye çalışacak. Bosman kuralına benzetilen bu uygulamada yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili son kararı Spor Tahkim Mahkemesi veriyor.