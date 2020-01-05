banner255
banner69
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
20 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
45 0
 
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
97 0
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
21 0
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
74 0
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
8 0
Erkeklerde finalin adı belli oldu
Erkeklerde finalin adı belli oldu
31 0
banner355

Barça ilk yarıyı lider kapattı

banner27

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan derbi maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı

Barça ilk yarıyı lider kapattı

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, LuisSuarez (Dk. 50) ve ArturoVidal'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti.

Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada WuLei'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.

Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı.

La Liga'da 3'üncü Atletico Madrid ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor.

Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.