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Balotelli Olympique Marsilya'da

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Balotelli Olympique Marsilya'da
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, formasını giydiği Nice ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki Balotelli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bu sezon ligde çıktığı 10 karşılaşmada golle tanışamayan İtalyan santrafor Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti. 

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda görev aldığı 36 karşılaşmada ise 14 kez ağları sarstı.

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