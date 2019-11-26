banner255
banner69
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
6 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
28 0
 
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
23 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
208 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
149 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
38 0
banner82

Balotelli için şok sözler

banner27

Brescia Başkanı Massimo Cellino'dan İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında şok sözler. Cellino, ''Balotelli siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor" ifadesini kullandı

Balotelli için şok sözler

İtalya Liginde ırkçılık olayları devam ederken, Brescia Başkanı MassimoCellino'nunMarioBalotelli hakkında kullandığı sözler, tartışma yarattı.

Cellino, Balotelli ilgili sorulan sorulara ilginç bir yanıt verdi.

İtalyan golcü hakkında, "Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor" diyen MassimoCellino, büyük bir gafa imza attı.

Cellino'nun konuşması sırasında kullandığı 'nero' ve 'schiarirsi' kelimeleri İtalyancada iki anlama geliyor.

Nerokelimesi, hem siyahi, hem de kederli veya kasvetli anlamına gelebilirken, schiarirsi kelimesi ise rahatlamak ya da açılmak anlamında kullanılıyor.

Brescia kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Başkanın, "Balotelli şu an kederli ve rahatlaması gerekiyor" demeye çalıştığını belirtti.

Ayrıca, başkanın kullandığı sözlerin 'yanlış anlaşılmış bir şaka' olduğunu belirten resmi bir açıklama da yayınlandı.

29 yaşındaki golcü ise MassimoCellino'nun sözleri üzerine antrenmanlara çıkmadı.

Bu durum üzerine teknik direktör FabicoGrossoda,Balotelli'yi hafta sonu oynanan Roma maçı kadrosuna almadı.

Balotelli, takımının Verona ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalmış ve sahayı terk etmeye çalışmıştı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.