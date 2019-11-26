Balotelli için şok sözler

Brescia Başkanı Massimo Cellino'dan İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında şok sözler. Cellino, ''Balotelli siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor" ifadesini kullandı

İtalya Liginde ırkçılık olayları devam ederken, Brescia Başkanı MassimoCellino'nunMarioBalotelli hakkında kullandığı sözler, tartışma yarattı.

Cellino, Balotelli ilgili sorulan sorulara ilginç bir yanıt verdi.

İtalyan golcü hakkında, "Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor" diyen MassimoCellino, büyük bir gafa imza attı.

Cellino'nun konuşması sırasında kullandığı 'nero' ve 'schiarirsi' kelimeleri İtalyancada iki anlama geliyor.

Nerokelimesi, hem siyahi, hem de kederli veya kasvetli anlamına gelebilirken, schiarirsi kelimesi ise rahatlamak ya da açılmak anlamında kullanılıyor.

Brescia kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Başkanın, "Balotelli şu an kederli ve rahatlaması gerekiyor" demeye çalıştığını belirtti.

Ayrıca, başkanın kullandığı sözlerin 'yanlış anlaşılmış bir şaka' olduğunu belirten resmi bir açıklama da yayınlandı.

29 yaşındaki golcü ise MassimoCellino'nun sözleri üzerine antrenmanlara çıkmadı.

Bu durum üzerine teknik direktör FabicoGrossoda,Balotelli'yi hafta sonu oynanan Roma maçı kadrosuna almadı.

Balotelli, takımının Verona ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalmış ve sahayı terk etmeye çalışmıştı.