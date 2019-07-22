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Bale-Neymar takası gündemde

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Takımlarından ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale ile Neymar'ın takası gündemde. İngiliz medyasının iddiasına göre Paris-Saint Germain, Real Madrid'in yıldızı Bale'i istiyor

Bale-Neymar takası gündemde
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Avrupa futbolu, büyük bir takasa hazırlanıyor.

Takımlarından ayrılmaları beklenen Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale ile Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın takas edileceği haberleri İngiliz medyasında yer buldu.

Takımdan ayrılmak istediğini zaman zaman dile getiren ve takımının kampına bir hafta geç katılan Neymar'ı Zinedine Zidane, kadrosuna katmayı istiyor.

Paris-Saint Germain de Fransız teknik adamın kadro planlamasında yer vermeyi düşünmediği Bale'i almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Eflatun beyazlı ekibin başında ikinci kez göreve gelen Zidane, 3-1 yenildikleri Bayern Münih maçının ardından Bale'in geleceğine ilişkin bilgi verdi.

Zidane yaptığı açıklamada "En kısa sürede ayrılmasını bekliyoruz. Yeni bir takıma transferi için çalışıyoruz. Bu herkes için en iyisi olacak." ifadelerini kullandı.

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