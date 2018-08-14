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Bakayoko, resmen Milan'da

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İtalyan temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Chelsea, geçtiğimiz sezonun başında transfer ettiği Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak AC Milan'a gönderdi

Bakayoko, resmen Milan'da
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İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fransız orta saha oyuncusunun Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Açıklamada opsiyon tutarına ilişkin bir bilgi verilmezken, İtalyan medyasında bu bedelin 30 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Kariyerinde daha önce ülkesinin Rennes ve Monaco kulüplerinde de forma giyen Tiemoue Bakayoko, Chelsea'nin bu sezon öncesinde orta saha bölgesine yaptığı takviyelerin ardından oynama süresinin azalacağı düşüncesiyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkıp 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladığı Chelsea ile FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.

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