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Aziz Behich aday kadroya çağrıldı

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Avustralya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bert van Marwijk, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday kadrosunda Bursaspor'dan Aziz Behich'e de yer verdi

Aziz Behich aday kadroya çağrıldı
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Van Marwijk, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Avustralya'nın 32 kişiden oluşan aday kadrosunu duyurdu.

Kadroya 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Tim Cahill'in yanı sıra Bursaspor'dan Aziz Eraltay da dahil edildi.

Avustralya Milli Takımı'nın aday kadrosu, Türkiye'de yapılacak hazırlık kampı öncesi 26 veya 27 oyuncuya düşürülecek ve 4 Haziran'da 23 kişilik nihai kadro açıklanacak.

Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Peru ve Danimarka ile mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Matt Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord), Mitchell Langerak (Nagoya Grampus)

Defans: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), Bailey Wright (Bristol City), Alex Gersbach (Lens), Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb)

Orta saha: Josh Brillante (Sydney), Mile Jedinak (Aston Villa), Mark Milligan (El Ahli), Robbie Kruse (Bochum), Jackson Irvine (Hull City), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory)

Forvet: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Jamie Maclaren (Hibernian), Daniel Arzani (Melbourne City), Apostolos Giannou (AEK Larnaca)

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