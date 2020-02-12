Ay. Napa başkanı şikeden tutukladı

Ay. Napa Kulübü başkanı Dimitris Masias ve Otello-Ay. Napa maçı hakemi Andreas Konstantinu, şikeli maç soruşturması kapsamında tutukladı. Konstantinu geçen ay bombalı saldırıya hedef olmuştu

Kıbrıs Rum ikinci lig takımlarından Ay. Napa Kulübü Başkanı, eski uluslararası hakem DimitrisMasias ve Otello-Ay. Napa maçı hakemi AndreasKonstantinu, şikeli maç soruşturması kapsamında tutukladı.

Rum futbol camiasına bomba gibi düşen tutuklama haberi gazetelerde de manşetten veya birinci sayfadan verildi.Fileleftheros “Başkan’a ve Hakeme Kelepçe… Otello-Ay. Napa maçıyla ilgili Masias ve Konstantinualeyhine şahadet… Futbolcular Birliği’nin Kırmızı Düğmesi Alev Aldı” başlıklı haberinde Konstantinu ve Masias aleyhinde yürütülmekte olan soruşturmayı “suç işlemek için teşekkül oluşturmak, maçı el altından yönetmek (şike) ve Rum Atletizm Örgütü (KOA) yasasıyla ilgili suç işlemek” olarak sıraladı.

Tutuklanması öncesinde Masias hakkında, Ay.Napa maçında yaptığı hakemlikle alakalı birçok şikayet bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Otello takımının o maçı, 3 kırmızı kart verilmesi nedeniyle 8 oyuncu ile kalıp, uzatmalar ve penaltılar ile yenilgiyle tamamladığı belirtildi. Bütün bunların, başhakeminin sahadan ayrıldığı 70’inci dakika sonrasında yaşandığına da dikkat çekildi.

Gazete polis müdahalesinin, birçok futbolcunun, kısa süre önce Rum Futbolcular Derneği tarafından yürürlüğe sokulan “redbutton” (kırmızı düğme) uygulamasını kullanarak maçın şikeli olduğu şikayetinde bulunması üzerine gerçekleştiğini yazdı.

AndreasKonstantinu’nun geçen Ocak ayında bombalı saldırıya hedef olduğunu vurgulayan gazete Konstantinu’nun adının, KOP tarafından gönderilen kırmızı dosyada (şikeli maç dosyası) bulunduğunu, bu nedenle önümüzdeki sezon maçlara çıkmaktan men edildiğini ve hem kırmızı dosyalarla ilgili durumun konuşulması ve yardım etmesi için UEFA heyetinin Güney’e davet edildiğini hatırlattı.

Alihtia haberi manşetten “Şikeli Maçlar… Futbolda Kelepçe… Polis, Birkaç Gün Önce Aracına Bombalı Saldırı Düzenlenen Hakem AndreasKonstantinu’yu ve Ay. Napa Kulübü Başkanı DimitrisMasias’ı Aldı, Bugün Tutukluluk Emri İçin Mahkeme Önüne Çıkartılacaklar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Politis de manşete çektiği haberi “Masias-Konstantinu Hileli Maç Konusunda Merkeze… İki Kaleciye Kırmızı Kart ve Uzatmalarda ‘Komik’ Penaltı… Baş Hakemin 70’inci Dakikada Garip Ayrılışı ve Devamında Düdük Alemi” başlığıyla yayımladı.Haravgi haberi birinci sayfasından “Futbolda Şikeli Maç Tutuklaması” başlığıyla verdi.