Avustralya’ya göçün anısına oynadılar

Avustralya’da, Kıbrıs ve Türkiye’den göçü sembolize eden dostluk maçı oynanırken, Türk kulübü Hilalspor, Kıbrıslı Türkler'in takımı Cairnlea Türkgücü'nü mağlup etti

Avustralya’nın Melbourne şehrinde KKTC ve Türkiye’den göçü sembolize eden dostluk maçı oynandı. Cairnlea Türkgücü'nü 5-3 mağlup eden Hilalspor, tarihi kupayı kazandı.

Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci, KKTC’den göçün 70'inci yılı nedeniyle Melbourne'de düzenlenen dostluk maçını 5-3 kazanan Hilalspor, kupanın sahibi oldu. Kutlamalar nedeniyle Avustralya'da kurulan Türk kulübü Hilalspor ile Kıbrıs kökenli Türklerin takımı Cairnlea Türkgücü, "50. ve 70. Yıl Kupası" maçında karşılaştı.

Moreland Türk Derneği'nce düzenlenen Epping Stadı'ndaki karşılaşmayı, Victoria Eyalet Hükümeti'nin Türk kökenli Spor Bakanı Hamdi Eren, Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio, eyalet milletvekilleri Nazlı Süleyman, Frank McGuire, Melbourne Başkonsolosluğuna vekalet eden Osman İlhan Şahin ve sporseverler izledi. Victoria Eyalet 2. Ligi Kuzey-Batı grubunda mücadele eden Türk takımları arasındaki kupa maçı, Avustralya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından başladı. Karşılaşma, Hilalspor'un 5-3 galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Ersan Gülüm de maçın son 10 dakikasında "konuk oyuncu" olarak Hilalspor formasıyla sahada yer aldı. Avustralya'daki Türkler'in tarihini sembolize eden kupa maçından galip ayrılan Hilalspor’a, kupayı Spor Bakanı Hamdi Eren verdi. Maçtan önce oynanan iki takımın 15 yaş altı oyuncularının mücadele ettiği karşılaşmayı da 3-0 Hilalspor kazandı.