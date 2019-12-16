Avrupa’nın zirvesi karışık

Avrupa liglerinde ilk devrenin sonuna gelinirken, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda İngiltere’de Liverpool ve Fransa’da PSG haftayı kayıpsız kaparken, İspanya’da Barcelona ile Real Madrid, İtalya’da Inter haftayı beraberlikle kapattılar, Almanya’da Mönchengladbachise mağlup olarak koltuğunu kaptırdı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL ARAYI AÇIYOR

İngiltere Premier Lig’de Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 34 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, sahasında Norwich City ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki fark 10 puana yükseldi.

Manchester City, Arsenal deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Evinde Bournemouth'a 1-0 yenilen Chelsea ise son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı.

Premier Lig'in 17. haftasının ardından 49 puana ulaşan Liverpool, 39 puanlı Leicester City, 35 puanlı Manchester City ve 29 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

İSPANYA’DA ZİRVE YARIŞINDAKİLER PUAN KAYBETTİ

İspanya La Liga’daBarcelona ve Real Madrid, 18 Aralık'taki El Clasico öncesi puan kaybetti.

Lider Barcelona, konuk olduğu Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı. Valencia deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Real Madrid de liderlik fırsatını tepti.

Sevilla, seyircisi önünde Villarreal'e 2-1 yenildi. Evinde Valladolid'i 2-0 yenen Getafe, peş peşe 3. maçını kazandı.

La Liga'nın 17. haftası sonunda puanını 35'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 4, Getafe 5 puan geriden takip etti.

İTALYA’DA ZİRVE İKİYE BÖLÜNDÜ

İtalya Serie A’da haftaya ilk sırada başlayan Inter, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus, seyircisi önünde çıktığı Udinese karşılaşmasını 3-1 kazanarak Inter'i yakaladı.

Roma da evinde SPAL'ı 3-1 mağlup etti.

Cagliari-Lazio maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 16. haftasını 39 puanla geçen Inter, Juventus'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 33 puanlı Lazio ve 32 puanlı Roma izledi.

ALMANYA’DA YENİ LİDER LEİPZİG

Almanya Bundesliga’daBorussiaMönchengladbach, deplasmanda oynadığı Wolfsburg mücadelesini 2-1 kaybederek son 4 haftada 2. yenilgisini aldı.

Konuk olduğu FortunaDüsseldorf'u 3-0 yenen Leipzig, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 4-0, Schalke 04 de evinde Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.

Son 2 maçından puansız ayrılan Bayern Münih ise sahasında Werder Bremen'i 6-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 15. haftası sonunda 33 puan toplayan Leipzig'i, 31 puanlı BorussiaMönchengladbach, 29 puanlı Borussia Dortmund, 28 puanlı Schalke 04 ve 27 puanlı Bayern Münih takip etti.

PSG FARKI AÇTI

Fransa Ligue1’de liderlik koltuğunda oturan PSG, Saint-Etienne deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Olympique Marsilya, konuk olduğu Metz ile 1-1 berabere kaldı.

Lille ise seyircisi önünde oynadığı Montpellier karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan PSG, Ligue 1'in 18. haftasının ardından 42 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 35, Lille 31 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.