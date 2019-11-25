Avrupa’da tek kayıp BorussiaMönchengladbach’tan

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), haftayı kayıpsız geçerken Almanya'da BorussiaMönchengladbach, haftayı deplasman mağlubiyetiyle kapattı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

PREMİER LİG’DE KIRMIZILAR DURDURULAMIYOR

İngiltere Premier Lig’deAlman teknik adam JurgenKlopp yönetimindeki Liverpool, 13. hafta maçında deplasmanda CrystalPalace'ı 2-1 mağlup etti ve 37 puanla liderliğini sürdürdü.

"Kırmızılar", ligdeki yenilmezlik serisini de 30 karşılaşmaya çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, deplasmanda Brighton HoveAlbion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Son şampiyon Manchester City de geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmandaki Bournemouth mücadelesini 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 13. haftasının ardından lider Liverpool'u 29 puanlı Leicester City ve 28 puanlı Manchester City takip ediyor.

İSPANYA’DA ZİRVE YARŞI NEFES NEFESE

İspanya La Liga’da lider Barcelona, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Leganes'i 2-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, deplasmanda Granada ile 1-1 berabere berabere kalırken, Sevilla deplasmanda Valladolid'i tek golle geçti.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe ise deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 14. haftası sonunda puanını 28'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, 27 puanla Sevilla, 25 puanla Atletico Madrid izliyor.

JUVENTUS TAM GAZ DEVAM

İtalya Serie A’da Juventus, geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Torino'yu 3-0 yenen Inter, zirveden kopmadı.

Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1'lik skorla geçerken, MedipolBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Brescia'yı 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın 13. haftasını 35 puanla geçen Juventus'u, 34 puanla Inter, 27 puanla Lazio, 25 puanla da Roma takip etti.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH AĞIR YARALI

Almanya Bundesliga’daMedipolBaşakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan BorussiaMönchengladbach, deplasmanda Union Berlin'e 2-0 yenildi.

Son 7 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda FortunaDüsseldorf’u 4-0 mağlup etti.

Leipzig, sahasında Köln'ü 4-1 yenerken, Freiburg deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 12. haftası sonunda 25 puanlı lider BorussiaMönchengladbach'ı, 24 puana sahip Leipzig ve Bayern Münih, 22 puanlı Freiburg ve Schalke 04 takip etti.

PSG ÇOK RAHAT

Fransa Ligue 1’de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Lille'i 2-0 yendi. Liderin takipçisi Angers, Nimes karşısında üç puana tek golle uzandı.

Olympique Marsilya deplasmanda Toulouse'u 2-0, Bordeaux sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, Saint-Etienne sahasında Montpellier ile berabere kaldı.

Ligue 1'de 14. haftanın ardından puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. 24 puanlı Angers, 22'şer puanlı Bordeaux, Olympique Marsilya ve Saint-Etienne Paris ekibinin arkasında yer aldı.