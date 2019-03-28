Avrupa’da lig heyecanı kaldığı yerden devam

Avrupa liglerinde mücadele yeniden başlıyor. Milli aranın ardından futbol severlerin lig özlemi sona eriyor.
İngiltere Premier Lig'in 32'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, düşme hattındaki Fulham'a konuk olacak. Yakaladığı havayı bozmak istemeyen Manchester United, Watford'u ağırlayacak. Haftanın maçındaysa lider Liverpool, Tottenham ile karşılaşacak.
Almanya Bundesliga'da averajla liderliğini sürdüren Bayern Münih'in rakibi, alt sıralardan kurtulmak isteyen Freiburg. Liderle aynı puana sahip olan Borussia Dortmund ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Woflsburg ile sahasında karşılaşacak.
Fransa Ligi'nde şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Paris Saint Germain, Toulouse'u ağırlayacak.
İspanya Ligi'nde en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 10 puan önünde liderliğini sürdüren lider Barcelona, Espanyol ile karşı karşıya gelecek.
İkinci sıradaki Atletico Madrid Alaves, üçüncü Real Madrid ise Huesca ile karşılaşacak.
İtalya Serie A'da 15 puanlık farkla liderliğini sürdüren Juventus, ligde kalma mücadelesi veren Empoli karşısına çıkacak.
Haftanın maçında ise liderin en yakın takipçisi Napoli, Roma'yı ağırlayacak.