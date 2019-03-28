banner255
117 0
Yol güvenliği mi o da ne?
Yol güvenliği mi o da ne?
15 0
 
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
16 0
23 0
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
134 0
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
157 0
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
13 0
banner82

Avrupa’da lig heyecanı kaldığı yerden devam

banner27

Milli takım heyecanı yerini yeniden lig mücadelelerine bırakıyor. Avrupa'da haftanın en dikkat çeken maçında Liverpool, Tottenham Hotspur ile karşılaşacak

banner262
Avrupa’da lig heyecanı kaldığı yerden devam
banner267

Avrupa liglerinde mücadele yeniden başlıyor. Milli aranın ardından futbol severlerin lig özlemi sona eriyor.

İngiltere Premier Lig'in 32'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, düşme hattındaki Fulham'a konuk olacak. Yakaladığı havayı bozmak istemeyen Manchester United, Watford'u ağırlayacak. Haftanın maçındaysa lider Liverpool, Tottenham ile karşılaşacak.

Almanya Bundesliga'da averajla liderliğini sürdüren Bayern Münih'in rakibi, alt sıralardan kurtulmak isteyen Freiburg. Liderle aynı puana sahip olan Borussia Dortmund ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Woflsburg ile sahasında karşılaşacak.

Fransa Ligi'nde şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Paris Saint Germain, Toulouse'u ağırlayacak.

İspanya Ligi'nde en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 10 puan önünde liderliğini sürdüren lider Barcelona, Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

İkinci sıradaki Atletico Madrid Alaves, üçüncü Real Madrid ise Huesca ile karşılaşacak.

İtalya Serie A'da 15 puanlık farkla liderliğini sürdüren Juventus, ligde kalma mücadelesi veren Empoli karşısına çıkacak.

Haftanın maçında ise liderin en yakın takipçisi Napoli, Roma'yı ağırlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.