Avrupa’da liderlerden tek kayıp PSG’den

Avrupa'nın en büyük beş futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmalarda liglerinde lider olan takımlar arasında tek puan kaybını Fransa Ligi lideri PSG, en yakın rakibi Lyon’a mağlup oldu

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

CİTY KENDİNE GELDİ

Premier Lig’de geçen hafta namağlup unvanını kaybeden Manchester City, Sergio Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta ağırladığı Newcastle United'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasına ikinci sırada giren Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.

Son şampiyon Chelsea, Eden Hazard'ın iki golle yıldızlaştığı Brighton deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, konuk ettiği West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig lideri Manchester City, puanını 65 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. İki takımın ardından 50 puanlı Chelsea ve maç eksiği bulunan 47 puanlı Liverpool sıralandı.

BARCELONA FARKA KOŞTU

Avrupa'nın 5 büyük liginde yenilgi yüzü görmeyen tek kulüp olan La Liga lideri Barcelona, İspanya liginin 20. haftasında konuk olduğu Real Betis'i 5-0 yendi.

Katalan ekibinin en yakın takipçisi Atletico Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Las Palmas'a 2-1 mağlup olan Valencia, zirve takibinde önemli bir yara aldı.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Real Madrid, Deportivo'yu 7-1 yenerek 3 hafta sonra üç puanla tanıştı.

La Liga'da 54 puana sahip Barcelona, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Barcelona'yı, Atletico Madrid 43, Valencia 40 ve maç eksiği olan Real Madrid 35 puanla takip etti.

BAYERN MUNİH FARKI AÇTI

Bundesliga’da Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, sahasında oynadığı Werder Bremen maçını 4-2 kazandı ve peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

Hoffenheim deplasmanından 4-1 galip ayrılan Bayer Leverkusen, ikinciliği, konuk olduğu Freiburg'a 2-1 yenilen Leipzig'den aldı.

Schalke 04'ün evinde oynadığı Hannover karşılaşması 1-1 tamamlandı. Borussia Mönchengladbach ise Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 47 puanı bulunan Bayern Münih; Bayer Leverkusen, Schalke 04, Leipzig ve Borussia Mönchengladbach'ın 16 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

NAPOLİ TEK GOLLE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serie A’da Atalanta'yı deplasmanda 1-0 ile geçen İtalya ligi lideri Napoli, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

Serie A'nın 21. haftasının önemli maçında Inter, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Lazio ise ağırladığı Chievo'yu 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Serie A'nın ikinci devresinin ilk maçları sonrası puanını 54'e yükselten Napoli, dün Genoa ile karşılaşan Juventus'un 4 puan önünde liderliğini korudu.

Maç eksiği bulunan Lazio'nun yanı sıra Inter de 43 puanla haftayı kapadı.

LYON LİDER PSG’YE GEÇİT VERMEDİ

Fransa liginde 22. haftanın önemli maçında Lyon, lider PSG'yi ağırladı. Mücadeleyi, Depay'ın 90 4'üncü dakikadaki golüyle 2-1 kazanan Lyon, PSG'nin 5 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

Zirve takipçilerinden Marsilya, deplasmanda Caen'ı 2-0, Monaco ise sahasında Metz'i 3-1 yendi.

56 puanda kalan lider PSG ile en yakın rakibi Lyon arasındaki fark, 8 puana düştü. Bu iki takımı, 47 puanla Marsilya ve 46 puanla Monaco izledi.