Avrupa’da futbol durdu

Koronavirüs vakalarının Avrupa’nın birçok ülkesinde hızla artması nedeniyle önceki gün İtalya’da futbol liglerine ara verilmesinin ardından dün de İspanya, Hollanda, Portekiz, Danimarka’da liglere ara verildi

Aralarında İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa'nın birçok ülkesinde futbol faaliyetlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili ülkedeki mevcut durum, Real Madrid Kulübünün karantina kararı ve bazı kulüplerin oyuncularında koronavirüs testlerinde olası pozitif sonuçlar göz önüne alındığında, 1. ve 2. Lig maçlarının en az iki hafta süreyle askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

La Liga, maçların durdurulmasıyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Spor Yüksek Konseyi (CSD) ve kulüplerin bilgilendirildiğini açıkladı.

La Liga, iki gün önce 1. ve 2. Lig maçlarının seyiricisiz oynanacağını açıklamış, RFEF ise futbolda diğer tüm alt liglerin maçlarının durdurulması kararını almıştı.

REAL MADRİD KARANTİNADA

Diğer yandan Real Madrid Kulübü de koronavirüsten dolayı futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

HOLLANDA'DA FUTBOL LİGLERİ ASKIYA ALINDI

Futbolda Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ve 2. Lig'deki (Eerste Divisie) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar askıya alındı.

PORTEKİZ’DE LİGLER DURDURULDU

Portekiz'de futbol liglerinde tüm maçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

DANİMARKA'DA FUTBOLA ARA VERİLDİ

Danimarka Futbol Federasyonu, koronavirüs sebebiyle liglere 29 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Temsilcimiz Başakşehir'in 19 Mart'ta Danimarka'da Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçının da ertelenmesi gündemde