Avrupa Üniversite Spor Oyunları’na ilk kez katılacağız

EUSA tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Spor Oyunları’na, KKTC Üniversite Spor Federasyonu kürek dalında katılarak, bir ilki gerçekleştirecek

EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) tarafından düzenlenen ve 14 – 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Portekiz'in Coimbra şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Üniversite Spor Oyunları’na, KKTC Üniversite Spor Federasyonu da katılıyor.

Uzun zamandır üyelik için uğraştığı ve geçen Mart ayında üyeliğe kabul edildiğinden dolayı sadece kürek branşında oyunlara katılacak olan federasyonumuzun başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, üyelik görüşmelerinin Mart ayında tamamlanması nedeniyle, geç üye olmalarından dolayı bu yıl yapılacak olan 14 branştan sadece kürek dalında kayıt yaptırabildiklerini söyledi. Kınacı, ilk katılımın her zaman önemli olduğunu vurgularken, süreçte GAÜ sporcusu Hakan Altuntoprak'ın kürek branşında ülkemizi temsil edeceğini belirtti. Bu zorlu üyelik sürecinde ve oyunlara katılımda federasyonumuza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı Başbakanımız Tufan Erhürman'a sonsuz teşekkürlerimizi belirtmek isterim diyen Kınacı, 2019 yılı üniversitelerimiz için ciddi anlamda sportif yarışmalar bakımından yoğun geçeceğinin altını çizdi. Kınacı, 2018-2019 eğitim yılında 14 branşta EUSA'nın düzenleyeceği faaliyetlere, federasyonumuzun 2017-2018 yılında yapmış olduğu Üniversite Spor Oyunları’nda ilgili branşta şampiyon olan üniversitelerin katılımı ile gerçekleşeceğini belirtti.