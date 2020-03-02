Avrupa'nın zirvesi kayıplarda

Liverpool'un, Premier Lig'deki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Barcelona'yı yenen Real Madrid yeniden liderliği yükseldi. Lazio, Serie A'da 2010-11 sezonundan beri ilk kez liderliğe yerleşti

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Lazio, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL 44 MAÇ SONRA YENİLDİ

İngiltere Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Watford deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 18 karşılaşmadır kazanan Liverpool, bu sezon ilk kez yenildi. Liverpool'un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Manchester City ve Aston Villa, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşmaları nedeniyle haftayı maç oynamadan geçti.

Leicester City, deplasmanda oynadığı Norwich City mücadelesini 1-0 kaybetti.

Chelsea, konuk olduğu Bournemouth ile 2-2, Manchester United da deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 28. haftasının ardından 79 puanı bulunan Liverpool, 57 puanlı Manchester City (bir maçı eksik), 50 puanlı Leicester City ve 45 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

REAL MADRİD EL CLASİCO’YU KAZANDI LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İspanya La Liga’daReal Madrid, seyircisi önünde oynadığı El Clasico'da Barcelona'yı 2-0 yenerek bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı.

Sevilla, evinde Osasuna'yı 3-2, Getafe de deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid ise Espanyol deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

La Liga'nın 26. haftası sonunda puanını 56'ya çıkaran Real Madrid, liderliğe yükseldi. Başkent ekibini, Barcelona 1, Sevilla 10, Getafe 11 ve Atletico Madrid 12 puan geriden takip etti.

LAZİO 9 SEZON SONRA LİDER

İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus ile Inter arasındaki maçın da aralarında bulunduğu 5 karşılaşma, İtalya'nın kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Sahasında Bologna'yı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Lazio, yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı. Lazio, 2010-11 sezonunun 10. haftasından bu yana ilk kez ligde liderliğe yerleşti.

Son 2 sezondur yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Atalanta ise konuk olduğu Lecce'yi 7-2 yendi.

Serie A'nın 26. haftasını 62 puanla geçen Lazio, liderlik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisini, bir maç eksiği bulunan 60 puanlı Juventus ve iki maç eksiği bulunan 54 puanlı Inter izledi.

BAYERN MUNİH ÇOK RAHAT KAZANDI

Almanya Bundesliga’da lider Bayern Münih, konuk olduğu Hoffenheim'ı 6-0 yenerek son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Zirve takipçileri Leipzig ile Bayer Leverkusen arasında müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 1-0, BorussiaMönchengladbach ise deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Milli futbolcu Kenan Karaman, takımı FortunaDüsseldorf'unHertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol attı.

Bundesliga'nın 24. haftası sonunda 52 puan toplayan Bayern Münih'i, 49 puanlı Leipzig, 48 puanlı Borussia Dortmund, 46 puanlı BorussiaMönchengladbach (bir maçı eksik) ve 44 puanlı Bayer Leverkusen takip etti.

PSG ZİRVEDE YALNIZ

Fransa Ligue 1’de liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Dijon mücadelesini 4-0 kazandı.

Olympique Marsilya, Nimes deplasmanından 3-2 galibiyetle döndü. Rennes ise konuk olduğu Toulouse'u 2-0 yendi.

PSG, Ligue 1'in 27. haftasının ardından 68 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 55, Rennes 47 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.