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Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool ekibini 3-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Dev mücadeleye Salah ve Carvajal'in sakatlıkları ve Liverpool kalecisi Karius hataları damga vurdu.

Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan dev mücadelede İspanyol ekibi güldü.

Liverpool kalecisi Karius'un büyük hatasını iyi değerlendiren Benzema, Real Madrid'i 50. dakikada 1-0 öne geçirdi. 55'te Mane eşitliği sağladı: 1-1

Gareth Bale, 64. dakikada attığı süper golle takımını yeniden öne geçirdi.

Gareth Bale 83'teki şutunda Liverpool kalecisi Karius büyük bir hataya daha imza attı ve Real 3-1 öne geçti. 

Maç bu skorla bitti ve Real Madrid, üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

İLK YARIDA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

Liverpool'da Salah 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 36'da ise bu kez Real Madrid'de Carvajal sakatlandı. İki oyuncu da sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı.

Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih'i Liverpol ise İtalyan temsilcisi Roma'yı eleyerek finale çıkmıştı.

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