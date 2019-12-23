Avrupa liglerinde liderler koltuğunu korudu

Avrupa’nın en iyi beş liginde ilk devre tamamlanırken, İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

La Liga ve Serie A'ya 2 hafta, Ligue 1'e 3 hafta, Bundesliga'ya ise bir ay sonra devam edilecek.

LEİCESTER 9 MAÇ SONRA YENİLDİ

İngiltere Premier Lig’de puan tablosunun zirvesindeki Liverpool'un, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılması sebebiyle West Ham United ile oynaması gereken karşılaşma ertelendi.

Liverpool'un en yakın takipçileri arasındaki mücadelede Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 3-1 yendi. Böylece Leicester City'nin 9 maçlık yenilmezlik serisi noktalandı.

Londra derbisinde Chelsea, Son'un kırmızı kart görmesiyle 62. dakikada 10 kişi kalan Tottenham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 18. haftasının ardından 49 puanı ve bir maç eksiği bulunan Liverpool, 39 puanlı Leicester City, 38 puanlı Manchester City ve 32 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

BARCELONA İLK DEVREYİ LİDER KAPADI

İspanya La Liga’da lider Barcelona, seyircisi önünde oynadığı Alaves müsabakasını 4-1 kazandı.

Haftaya Barcelona ile aynı puanda başlayan Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Sevilla ve Atletico Madrid, deplasmanda oynadıkları maçlardan 3 puanla döndü. Sevilla, Mallorca'yı 2-0, Atletico Madrid de Real Betis'i 2-1 yendi.

La Liga'nın 18. haftası sonunda puanını 39'a çıkaran Barcelona, liderliğini sürdürdü. Katalan ekibini, Real Madrid 2, Sevilla 5, Atletico Madrid 7 puan geriden takip etti.

INTER İLE JUVENTUS SOLUK SOLUĞA

İtalya Serie A’da ise haftaya ilk sırada başlayan Inter, evinde Genoa'yı 4-0, aynı puana sahip Juventus ise deplasmanda Sampdoria’yı 2-1 mağlup etti.

Roma da Fiorentina deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Serie A'nın 17. haftasını 42 puanla geçen Inter, Juventus'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, bir maç eksiği bulunan 36 puanlı Lazio ve 35 puanlı Roma izledi.

ALMANYA’DA İLK DEVRENİN LİDERİ LEİPZİG

Almanya Bundesliga’da bir hafta içinde 2 maç oynanan Bundesliga'nın lideri Leipzig ve 2. sıradaki BorussiaMönchengladbach, bu karşılaşmalarda 4 puan aldı.

Borussia Dortmund ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Leipzig, ağırladığı Augsburg'u 3-1 yendi.

BorussiaMönchengladbach, evinde Paderborn'u 2-0 yendikten sonra çıktığı Hertha Berlin deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü.

Konuk olduğu Freiburg 3-1, ağırladığı Wolfsburg'u ise 2-0 yenen Bayern Münih, 3. sıraya yükseldi.

Schalke 04, Türk asıllı Alman oyuncusu Suat Serdar ve milli futbolcu AhmedKutucu'nun ağları sarstığı maçta Freiburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 17. haftası sonunda 37 puan toplayan Leipzig'i, 35 puanlı BorussiaMönchengladbach ve 33 puanlı Bayern Münih takip etti.

PSG ÇOK RAHAT

Fransa Ligue 1’de liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Amiens mücadelesini 4-1 kazandı.

Olympique Marsilya, Nimes'i 3-1, Rennes ise Bordeaux'yu 1-0 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan PSG, Ligue 1'in 19. haftasının ardından 45 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 38, maç eksiği olan Rennes 33 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.