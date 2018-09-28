banner107
Aya'dan motor sesleri yükselecek
Aya'dan motor sesleri yükselecek
17 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
62 0
Park harikası bir park ediş
Park harikası bir park ediş
77 0
212 0
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
55 0
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
89 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
51 0
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
116 0
banner82
banner147

Avrupa liglerinde kritik dönemeç

banner27

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde birçok önemli karşılaşma oynanacak. La Liga'da Madrid, Serie A'da ise Roma derbisi yapılacak. Premier Lig'de ise 6 maçını da kazanan Liverpool, Chelsea'nin, Serie A'ya 6'da 6 yaparak başlayan Juventus ise Napoli'nin karşısına çıkacak

Avrupa liglerinde kritik dönemeç
banner192

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.

Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki Real Madrid, 3. sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.