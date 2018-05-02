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Avrupa Ligi’nde rövanş zamanı

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Avrupa Ligi’nde rövanş zamanı
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar TSİ 22.05'te yapılacak rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

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