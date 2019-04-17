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Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan takımlar, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrası belirlenecek

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Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 4'e kalacak takımlar, bugün TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve ilk maçların skorları şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya) (1-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz) (2-4)

Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya) (3-1)

Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) (0-2)

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