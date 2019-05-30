Avrupa Ligi'nde Şampiyon Chelsea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i 4-1 mağlup eden Chelsea şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalinde iki İngiliz devi Chelsea ve Arsenal karşı karşıya geldi. Chelsea, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Chelsea'nin golleri 49. dakikada Olivier Giroud, 60. dakikada Pedro, 65. ve 72. dakikalarda Eden Hazard'dan geldi. Arsenal'in karşılaşmadaki tek golünü 69. dakikada Alex Iwobi kaydetti.

İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Chelsea bu eşleşmede tur atlayan taraf olmuştu.