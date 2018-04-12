banner107
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
113 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
12 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
27 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
230 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
30 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
356 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
38 0
banner82
banner147

Avrupa futbolunda kura heyecanı

banner27

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları bugün çekilecek. Kura heyecanı TRTSPOR ekranlarında olacak

Avrupa futbolunda kura heyecanı
banner137

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek yarı final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 13.00'te başlayacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

"Devler Ligi"nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkan ekipler, dün oynanan rövanş maçları sonrasında belli olacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.