Avrupa futbolunda kura heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları bugün çekilecek. Kura heyecanı TRTSPOR ekranlarında olacak

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek yarı final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 13.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

"Devler Ligi"nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkan ekipler, dün oynanan rövanş maçları sonrasında belli olacak.