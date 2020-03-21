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Avrupa futbolu koronavirüs çıkmazında

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Virüs salgını nedeniyle futbolda liglerin ertelenmesi kulüpleri büyük bir maddi çıkmaza sürüklüyor. Avrupa futbolu, yaşanan büyük kriz ortamında, 'kulüpler hangi ekonomik tedbirler alacak' sorusunun cevabını arıyor

Avrupa futbolu koronavirüs çıkmazında

Bu dönemde futbolcuların maaşlarının ne olacağı en büyük belirsizlik olarak görülüyor. Bazı kulüpler ise şimdiden radikal kararlar almaya başlamış durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri hangi ekonomik tedbirlere yönlendirecek? Avrupa futbolu, yaşanan büyük kriz ortamında şimdi bu sorunun cevabını arıyor...

Virüs kabusundan en çok etkilenen İtalya'da, Futbol Federasyonu Başkanı GabrieleGravina konuştu.

Kulüpleri rahatlayacak bir çalışma yapacaklarını söyleyen Gravina; "Maaşları düşürmeyi düşünebiliriz. Kriz herkes için geçerli" ifadesini kullandı.

Futbolcular Derneği Başkanı DamianoTommasi ise futbolcuların da bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini belirtti. 

Olympique Lyon'dan radikal kararlar

Futbolcularına maaş ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin köklü ekibi, çalışanlarının bir bölümünü de ücretsiz izine çıkardı.

Bir başka Fransız kulübü Amiens de oyuncularının maaşlarında yüzde 16'lık kesintiye gidileceğini duyurdu.

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'dan sert tavır

İsviçre ekibi Sion’un çılgın başkanı ChristianConstantin, corona virüsü sebebiyle liglerin ertelendiği ülkede kulübün ekonomik kaybını engellemek adına oyunculardan maaş indirimi istedi. Başkan bu isteğini kabul etmeyen 9 futbolcusunun sözleşmesini feshetti.

İngiltere'de ise kulüpler yaşanan krize daha olumlu yaklaşıyor

Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda, geçici çalışanların maaşlarını ödeme kararı aldı.

Öte yandan İngiltere Futbol Ligi yönetimi, Premier Lig haricindeki liglerde yer alan kulüplere 50 milyon sterlinlik para yardımı yapılacağını duyurdu.

Almanya'da durum ne?

Almanya temsilcisi BorussiaMönchengladbach'ta futbolcular, gelirlerinin bir kısmından feragat ettiğini açıkladı.

"Bu gençlerle gurur duyuyorum" ifadesini kullanan kulübün Sportif Direktörü MaxEberl, bu sayede kulübün diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceği ifade etti.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı zararlar da mercek altına alınıyor.

Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de, bu dönemdeki toplam zararının yaklaşık 4 milyar avro olacağı belirtiliyor. 

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