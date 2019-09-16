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Avrupa'da transfer harcamasında rekor

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Avrupa liglerinde mücadele edecek 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması yaklaşık 4 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı

Avrupa'da transfer harcamasında rekor
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Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir haberde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 takım, transferler için 2,7 milyar euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 takım da yaklaşık 1,3 milyar euro harcadı.

Böylece 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması, 4 milyar euro ulaşarak rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bu yaz transfer döneminde 478 transfer gerçekleştirdi. Transferlerde "cömert" davranan İngiliz takımları, 1 milyar 235 milyon euro harcayarak ilk sırada yer aldı.

İspanya La Liga ekipleri, 418 transfer yaparak 1 milyar 66 milyon euro harcamayla ikinci, İtalya Serie A ekipleri 247 transfere 637 milyon euro harcayarak üçüncü, Almanya Bundesliga ekipleri de 363 transfere 526 milyon euro harcayarak dördüncü oldu.

Fransa Ligue 1 ekipleri ise 296 transfere 520 milyon euro vererek Avrupa'nın en büyük 5 liginde sonuncu sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 katılımcı kulübe başarıları oranında 2 milyar euro dağıtılacak. Bu da bütün takımların gelirlerinin yüzde 26'sına denk geliyor. 

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