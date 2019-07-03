Avrupa'da transfer borsasında kazan kaynıyor

Avrupa'da transfer kazanı kaynıyor. Dört bir yandan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte en dikkat çeken gelişmeler:

Barcelona, kadrosunu iki dünya yıldızı ile güçlendirmeyi planlıyor.

Katalan ekibi, eski futbolcusu Neymar ile Antoine Griezzman'ı transfer etmek için gerekli bütçeyi sağlamanın peşinde.

İspanyol devi, Fransız futbolcunun 120 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Katalanlar, 222 milyon euro'ya sattığı Neymar'ı da aynı bedelle geri almayı amaçlıyor.

LEİCESTER 79 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ

Leicester City, Harry Maguire transferinde direniyor.

Mavi beyazlılar, Manchester United'ın 79 milyon euro'luk teklifini kabul etmedi.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki stoperle, Manchester City ve Arsenal de ilgileniyor.

POGBA'DAN VAZGEÇMİYOR

Real Madrid'in, Paul Pogba ısrarı sürüyor.

Eflatun beyazlılar, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Fransız yıldız için Gareth Bale'ı takasta kullanacak.

Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

GODİN'İN YERİNE FELİPE

Atletico Madrid, Diego Godin'in boşluğunu Porto'dan Felipe ile doldurdu.

30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Madrid ekibinin bu transfer için kasasında 20 milyon euro'ya çıktı.

YAYA TOURE ÇİN'E GİTTİ

Yaya Toure, Çin ekibi Qingdao Huanghai'ye transfer oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandı duyuruldu.

INTER'İN LUKAKU ISRARI

İnter, Romelu Lukaku'nun peşini bırakmıyor.

Yeni sezonda iddia bir takım kurmak isteyen Milano ekibi, Belçikalı futbolcuyu 70 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllık kiralamak istiyor.

26 yaşındaki yıldız, geçen sezon Manchester United ile 45 maçta 19 kez fileleri havalandırdı.