Avrupa'da ManU Türkiye'de Fenerbahçe

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, göğüs reklamından büyük gelir elde ediyor. Manchester United, 72 milyon euroluk geliriyle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ise göğüs reklamından en fazla kazanan kulüp Fenerbahçe

Futbol kulüplerinin en önemli gelirlerinden biri de forma reklamları. Son yıllarda markaların önemli takımlara reklam verme yarışı, büyük bir rekabete dönüştü.

Şirketler, elit takımların göğüs reklamında yer alabilmek için artık bir yıldız futbolcunun bonservis bedeli kadar ödeme yapmak zorunda.

Avrupa'da göğüs reklamından en fazla gelir elden kulüp yıllık 72 milyon euro ile Manchester United.

İngiliz ekibini, 70 milyon euro ile Real Madrid ve 65 milyon euroluk geliriyle Paris Saint Germain izliyor.

Avrupa'da göğüs reklamından en fazla kazanan 10 kulübün altısı İngiliz takımı. Türkiye'de ise forma reklam geliri en yüksek takım Fenerbahçe.

Sarı lacivertliler yıllık 35 milyon 500 bin liralık kazancıyla bu kategoride ilk sırada.

Beşiktaş, yeni yaptığı forma sponsorluk anlaşmasından yılda 21 milyon lira kazanacak

Galatasaray ve Trabzonspor da yaklaşık 18 milyon liralık göğüs reklamı kazancıyla en çok kazanan takımlar arasında yer aldı.