banner411
banner69
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
14 0
29 0
 
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
37 0
50 0
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
30 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
22 0
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
703 0
banner449

Avrupa'da ManU Türkiye'de Fenerbahçe

banner27

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, göğüs reklamından büyük gelir elde ediyor. Manchester United, 72 milyon euroluk geliriyle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ise göğüs reklamından en fazla kazanan kulüp Fenerbahçe

Avrupa'da ManU Türkiye'de Fenerbahçe

Futbol kulüplerinin en önemli gelirlerinden biri de forma reklamları. Son yıllarda markaların önemli takımlara reklam verme yarışı, büyük bir rekabete dönüştü.

Şirketler, elit takımların göğüs reklamında yer alabilmek için artık bir yıldız futbolcunun bonservis bedeli kadar ödeme yapmak zorunda.

Avrupa'da göğüs reklamından en fazla gelir elden kulüp yıllık 72 milyon euro ile Manchester United.

İngiliz ekibini, 70 milyon euro ile Real Madrid ve 65 milyon euroluk geliriyle Paris Saint Germain izliyor.

Avrupa'da göğüs reklamından en fazla kazanan 10 kulübün altısı İngiliz takımı. Türkiye'de ise forma reklam geliri en yüksek takım Fenerbahçe.

Sarı lacivertliler yıllık 35 milyon 500 bin liralık kazancıyla bu kategoride ilk sırada.

Beşiktaş, yeni yaptığı forma sponsorluk anlaşmasından yılda 21 milyon lira kazanacak

Galatasaray ve Trabzonspor da yaklaşık 18 milyon liralık göğüs reklamı kazancıyla en çok kazanan takımlar arasında yer aldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.