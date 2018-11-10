Avrupa'da harika pazar

Avrupa liglerinde devre arasına kısa süre kalırken, futbol heyecanı da hız kesmeden devam ediyor. İngiltere Premier Ligi'nin 12'nci haftasında lider Manchester City sahasında Manchester United'ı ağırlarken, İtalya Serie A'da ise Milan, Juventus'u konuk edecek. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos evinde Panathinaikos'u misafir edecekken, Rusya Premier Ligi'nde ise CSKA Moskova, Zenit ile karşılaşacak.

İNGİLTERE'DE DEVLERİN KAPIŞMASI

İngiltere Premier Ligi 12'nci haftasında 29 puanlı lider Manchester City, 20 puanla 7'nci sırada yer alan Manchester United'ı ağırlayacak. Bu sezon Premier Lig'de sergiledikleri performansla bekleneni veremeyen ve futbol eleştirmenleri tarafından tartışılan Jose Mourinho'nun öğrencileri, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Lider Manchester City ise sahasında ezeli rakibini mağlup ederek en yakın rakibi 27 puanlı Chelsea ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Karşılaşma yarın saat 19.30'da sporseverleri ekran başına toplayacak.

ÇİZMEDE DERBİ ATEŞİ

İtalya Serie A'da en yakın rakibi Inter'in 6 puan önünde olan Juventus, ligin 12'nci haftasında Milan'a konuk olacak. Geride kalan 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir performans gösteren siyah-beyazlılar, bir yandan mali sıkıntılarla da uğraşan Milano temsilcisinin evinden galibiyetle dönmek istiyor. Ligde 21 puanla 4'üncü sırada yer alan Milan ise bu sezon kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi. Evinde oynadığı 5 karşılaşmada, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Milano temsilcisi ise iç sahadaki iyi performansını sürdürmek istiyor. Mücadele yarın saat 22.30'da oynanacak.

ZENİT ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Rusya Premier Ligi'nde 31 puanla açık ara lider olan Zenit, adım adım şampiyonluğa yaklaşırken bu hafta CSKA Moskova'ya konuk oluyor. 2014-2015 sezonundan bu yana ligde şampiyonluk kupasını kaldıramayan Zenit, 20 puanla 5'inci sırada bulunan CSKA Moskova engelini de aşarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu zorlu mücadele pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

OLYMPİAKOS ZİRVEDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR

Yunanistan Süper Ligi'nde 23 puanla lider bulunan PAOK'u, 19 puanla 3'üncü sıradan takip eden Olympiakos zirveden uzaklaşmak istemiyor. Sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde oynadıkları 5 iç saha maçından 4 galibiyet alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldular. Panathinaikos ise deplasmanda oynadıkları 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yunanistan Süper Ligi'nde haftanın maçı yarın saat 20.30'da başlayacak.