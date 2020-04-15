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Avrupa'da dev takas gündemde

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Bu yaz dünya futbolu golcülerin takasına sahne olabilir. Kulüplerin anlaşması durumunda Barcelonalı Griezmann ile İnterli Martinez'in yer değiştirmesi bekleniyor

Avrupa'da dev takas gündemde

Dünya futbolunun gündeminde yıldızların takası var. Barcelona kulübü Suarez'e alternatif arayışında, Inter'in 23 yaşındaki santrforu Lautaro Martinez'de karar kıldı.

Katalanların, Arjantinli futbolcuyla ilgilendiğini öğrenen İnter, önce bu transferin pek mümkün olmadığı bilgisini paylaştı.

İtalyan basını da İnter'in Martinez'in yerine iyi bir oyuncu almadan bu transfere onay vermeyeceğini yazdı.

Milano ekibi daha sonra Barcelona'nın Martinez konusunda ısrarcı olması durumunda Katalan ekibinden Antoine Griezmann'ı istemeye karar verdi.

Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin düşmesinden dolayı bu transferlerin ancak takas yoluyla gerçekleşebileceği öne sürüldü.

İki futbolcunun serbest kalma bedellerinin birbirine yakın olması da bu iddiayı güçlendiriyor.

Lautaro Martinez'in 111 milyon euro, Antoine Griezmann'ın da 120 milyon euro olan serbest kalma bedelleri, kulüpleri adeta takasa zorluyor.

Bu sezon Griezmann Barcelona'da 32 maçta 14 gol attı. Martinez de İnter formasıyla 31 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

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