Avrupa'da 'derbi' haftası

Avrupa'daki futbolseverleri hafta sonu birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Türkiye, Almanya, İspanya ve İngiltere'de derbi heyecanı yaşanacak

Avrupa'da hafta sonu adeta futbol şölenine sahne olacak. 4 farklı ülkede derbi maçları oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

Türkiye'de gözler pazar günü Türk Telekom Stadı'nda olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş, kozlarını paylaşacak.

BORUSSİA DORTMUND-SCHALKE 04

Pazar günü Almanya'da ise Ruhr derbisi oynanacak. Ligdeki konumları ne olursa olsun Borussia Dortmund ile Schalke 04 maçları kıyasıya mücadeleye sahne oluyor.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın farklı hedefleri bulunuyor.

Liderin 4 puan gerisinde bulunan Dortmund şampiyonluk mücadelesi verirken, zirvenin 18 puan gerisinde kalan Schalke 04 ise Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etmeye çalışıyor.

SEVİLLA-REAL BETİS

İspanya Ligi'nin 28. haftası, Endülüs derbisine sahne olacak. La Liga'da 3. sırada bulunan Sevilla, Pazar Günü RamonSanchesPizhuan'da Real Betis'i ağırlayacak...

Geçen hafta Real Madrid'i yenerek sürpriz yapan Real Betis, ezeli rakibine de sürpriz yapmak istiyor..

EVERTON-LİVERPOOL

İngiltere'de ise Merseyside derbisi heyecanı yaşanacak. Premier Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan Liverpool, Pazartesi günü Goodison Park'ta Everton'a konuk olacak...

Mücadele öncesinde iki ezeli rakip arasında 47 puan fark bulunuyor.

Geçen sezon Goodison Park'ta oynanan maç berabere bitmiş, bu sonuçla Liverpool şampiyonluğu Manchester City'ye kaptırmıştı.