Avrupa arenasında yeni şampiyona

UEFA, kulüpler düzeyindeki turnuva sayısını 3'e yükseltiyor. Amaç, daha fazla ülke takımının Avrupa arenasında mücadele etmesini sağlamak

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, şimdi de UEFA 2.

UEFA, kulüpler bazında yeni bir turnuvanın varlığını duyurdu. 'UEFA 2' adını taşıyan turnuva 2021-2022 sezonunda başlayacak. Daha fazla ülkeden temsilciler Avrupa arenasında mücadele edecek.

32 takım mücadele edecek

UEFA 2'de format tıpkı UEFA Avrupa ligi gibi. Ancak yeni turnuvada 48 takım yerine 32 takım mücadele edecek.

8 Grupta 4'er takım yer alacak. Turnuva daha sonra son 16, Çeyrek final, yarı final ve final etapları ile sürecek.

Şampiyon takım Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak

Gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Grup ikincileri ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada tamamlayan takımlar ise eleme turunda son 16 turu için mücadele edecek.

UEFA 2'nin şampiyon takımı bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Yeni şampiyonanın takvimine göre 15 haftada 141 maç oynanacak.