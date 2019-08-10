Avrupa, Apoel teknik direktörlerinin başını yiyor

Güney Kıbrıs ekibi Apoel, teknik direktör Paolo Tramezzani ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Azerbaycan’ın Karabağ ekibine kendi evinde 2-1 mağlup olmasından dolayı yolları ayırdı.

Tramezzani’nin kaderi de yerine geçtiği Bruno Baltazar gibi oldu. Baltazar da Apoel’i UEFA Avrupa Ligi gruplarına taşıyamayınca görevden alınmış ve yerine Tramezzani getirilmişti.

Apoel kulübünden yapılan açıklamada takımın genel olarak durumunu beğenmediklerinden dolayı Tramezzani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları ifade edildi.

Apoel’in yeni teknik direktörünün ise Alman Thomas Doll’un olacağı konuşuluyor. Alman eski millî ofansif orta saha oyuncusu ve teknik direktörü Thomas Doll, kariyerinde HSV ve Dortmund gibi yüksek potansiyelli Bundesliga takımlarını da çalıştırmıştı. Doll ayrıca 2009 ve 2011 yılları arasında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde de görev yapmıştı.