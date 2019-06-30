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Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonu İspanya

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Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonu İspanya
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UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finalinde İspanya, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

İtalya ve San Marino'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan İspanya, 7. dakikada Fabian Ruiz'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 69. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle İspanyollar farkı ikiye çıkardı.

Almanya, Amiri'nin  87. dakikada attığı jeneriklik golle umutlansa da geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı. İspanyollar, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5. kez kupanın sahibi oldu.

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