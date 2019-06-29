 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
8 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
12 0
 
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
83 0
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
153 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
471 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
banner82

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda final heyecanı

banner27

Futbolda UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finali, İspanya ile Almanya arasında 30 Haziran Pazar günü oynanacak

banner315
Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda final heyecanı
banner267

İtalya ve San Marino'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen organizasyonun finali, turnuvanın başarılı takımları İspanya ile Almanya arasında oynanacak.

Sırbistanlı hakem Srdan Jovanovic'in düdük çalacağı mücadele, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda bugün TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya, önceki turnuvanın finalinde 1-0 yenildiği Almanya karşısında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Almanya ise 2009 ve 2017'deki şampiyonluklarının ardından aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak için mücadele edecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.