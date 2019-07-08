 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
87 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
22 0
 
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
46 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
16 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
14 0
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
335 0
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
9 0
banner82

Atletico Madrid’ten, Joao Felix'e 7 yıllık sözleşme

banner27

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Benfica Kulübünden 126 milyon euro bedelle transfer ettiği ve 7 sezonluk sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Joao Felix'i basına tanıtı

banner315
Atletico Madrid’ten, Joao Felix'e 7 yıllık sözleşme
banner267

Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Felix, futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olmasıyla ilgili, "Bonservis bedelini futbol piyasası belirliyor. Ben buraya işimi yapmaya, futbol oynamaya, takıma yardım etmeye geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol dünyasındaki yüksek ücretlerin kendisi için önemli olmadığını kaydeden Felix, "Üzerimde oluşturulmak istenen baskılardan kendimi dışarıda bırakıp, işimi yapıp, takıma yardım etmek için en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyaslayan sorularına "Cristiano, Cristiano. Ben, Joao Felix olmak istiyorum." diye karşılık veren genç futbolcu, kendi futbolunu oynayıp, Atletico'ya tarih yazmak için geldiğini dile getirdi.

Portekiz'den ve Benfica'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu da vurgulayan Felix, "Benim bugünlere gelmemi sağlayan kulüp Benfica oldu. Bana güvendiler. Ayrılmak zordu. Her zaman kalbimde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşmek, taraftarın ve kulübün bana verdiği sevgiyi hissetmek hoşuma gider." şeklinde görüş belirtti.

Bu arada Atletico Madrid'in, henüz resmi olarak takımdan ayrılmayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın 7 numaralı formasını Joao Felix'e vermesi dikkati çekti.

Barcelona'ya transferi gündemde olan Griezmann, Atletico Madrid Kulübü tarafından resmi olarak sezon öncesi hazırlık kampına çağrılmasına rağmen avukatı aracılığıyla kampa katılmayacağı mesajını yollamıştı. Atletico'nun takımla kampa başlamayan Griezmann hakkında disiplin ceza sürecini başlattığı iddia ediliyor.

Diğer yandan, Atletico'nun yeni futbolcusu Joao Felix'in gelir gelmez kulübe para kazandırmaya başladığı, son iki günde satışa çıkan Joao Felix yazılı Atletico Madrid formalarından 7 bin adet satıldığı belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.