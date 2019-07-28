Atletico Madrid, Real’i madara etti

Atletico Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Real Madrid'i 7-3'lük skorla mağlup etti

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Real Madrid ile Atletico Madrid New York şehrinde bulunan MetLife Stadium'da karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, henüz 1. dakikada Diego Costa ile Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Joao Felix, 8. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Angel Correa, 28. dakikada Diego Costa ile Atletico, Real karşısında skoru 4-0'a getirdi. Diego Costa bir kez daha sahneye çıktı ve 45. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 51. dakikada Diego Costa ile farkı 6'ya çıkardı. Nacho, Real Madrid'in maçtaki ilk golünü 60. dakikada attı.

Atletico Madrid'in 7. golü 70. dakikada Vitolo'dan geldi. Karim Benzema, 85. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı 5'e indirdi. Real Madrid'in genç oyuncusu La Fuente, 89. dakikada maçın skorunu belirleyen golü atttı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Atletico Madrid'de gösterdiği performansla maça damga vuran Diego Costa kırmızı kart gördü. Aynı pozisyonda Real Madrid'de Dani Carvajal de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.