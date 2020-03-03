Atalanta’nın gözü rekorda

Gasperini yönetimindeki Atalanta, gol yollarındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan ikinci takım durumundaki lacivert-siyahlılar, 70 yıldır aşılamayan 100 gol barajını geçmeyi hedefliyor

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, İtalya'nın geleneklerini değiştiriyor....

Bergamo ekibi, savunma güvenliğini ön plana alan oyun tarzıyla bilinen Çizme Futbolu'nda benimsediği ofansif futbol anlayışı ve attığı gollerle dikkat çekiyor.

Son olarak Lecce filelerini 7 kez havalandıran lacivert-siyahlılar, bu sezon Serie A'daki gol sayısını 70'e çıkardı ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en golcü ikinci takım olmayı başardı.

25 karşılaşmada attığı 70 golle, maç başı 2. 8 gol ortalamasına ulaşan Atalanta'yı geçen tek takım ise 24 maçta 71 golle Bayern Münih oldu.

Rakip kalecilerin korkulu rüyası hâline gelen Gasperini'nin öğrencileri, Serie A'da 70 yıldır aşılamayan 100 gol barajına da gözünü dikti.

Bergamo temsilcisi, kalan 13 lig maçında 30 gol daha atarsa 1950-51 sezonundan beri bunu başaran ilk takım unvanını da ele geçirecek.

77 golle geçtiğimiz sezon Serie A'nın en çok gol atan takımı olan Atalanta'nın bu sezonki gol yükünü JosipIlicic, LuisMuriel ve DuvanZapata çekiyor.

3 oyuncu ligde toplam 39 gole imza attı.