Aston Villa kupada finalde

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Aston Villa ile Leicester City, Villa Park'ta oynanan rövanşta karşılaştı.
Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi. Aston Villa, 90+3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.