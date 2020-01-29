banner255
banner69
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
38 0
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
61 0
 
Empati maçında buluştular
Empati maçında buluştular
26 0
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
202 0
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
30 0
42 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
73 0
banner374

Aston Villa kupada finalde

banner27

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Leicester City'yi 2-1 yenen Aston Villa, finale yükseldi

Aston Villa kupada finalde

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Aston Villa ile Leicester City, Villa Park'ta oynanan rövanşta karşılaştı.

Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi. Aston Villa, 90+3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.