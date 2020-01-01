Aston Villa'dan kritik galibiyet

Premier Lig''de 21. hafta karşılaşmasında Burnley, Aston Villa'yı konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı konuk Aston Villa, ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.
Aston Villa, 27. dakikada Wesley ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada Grealish ile bir gol daha bulan konuk ekip, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Ev sahibi Burnley, 80. dakikada Wood ile farkı 1'e indirdi: 1-2
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Burnley 24 puanda kalırken Aston Villa puanını 21'e çıkardı.