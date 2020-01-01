Aston Villa'dan kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig'de yeni yılın ilk gününde Burnley'e konuk olan Aston Villa ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı

Premier Lig''de 21. hafta karşılaşmasında Burnley, Aston Villa'yı konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı konuk Aston Villa, ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Aston Villa, 27. dakikada Wesley ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada Grealish ile bir gol daha bulan konuk ekip, soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Ev sahibi Burnley, 80. dakikada Wood ile farkı 1'e indirdi: 1-2 Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Burnley 24 puanda kalırken Aston Villa puanını 21'e çıkardı.