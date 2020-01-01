banner255
banner69
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
12 0
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
10 0
 
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
96 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
26 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
95 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
19 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
194 0
banner355

Aston Villa'dan kritik galibiyet

banner27

İngiltere Premier Lig'de yeni yılın ilk gününde Burnley'e konuk olan Aston Villa ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı

Aston Villa'dan kritik galibiyet

Premier Lig''de 21. hafta karşılaşmasında Burnley, Aston Villa'yı konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı konuk Aston Villa, ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.

Aston Villa, 27. dakikada Wesley ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada Grealish ile bir gol daha bulan konuk ekip, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Ev sahibi Burnley, 80. dakikada Wood ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Burnley 24 puanda kalırken Aston Villa puanını 21'e çıkardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.