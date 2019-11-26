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Aslan , uzatmada yıkıldı

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Aslan , uzatmada yıkıldı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge’ü konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Adem Büyük Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sarı kırmızılıların bu sezon Devler Ligi'nde attığı ilk gol oldu.

90+2. dakikada konuk ekip Diatta'nın golüyle beraberliği sağladı. 1-1

Gol sevinci sonrası konuk ekipte Diatta ve Mata ikinci sarı kart sonrası oyun dışında kaldı. Club Burgge mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu sonuçla grupta 2 puanla son sırada yer aldı. Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi umudunu son haftaya taşıdı.

Club Brugge ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla grupta üçüncü sırada yer aldı.

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