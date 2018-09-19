Aslan evinde kükreyerek başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar, 9. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Eren Derdiyok, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90+3'te (Pen.) Selçuk İnan'dan geldi.

Mücadelenin 87. dakikasında ise Ndiaye ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Galatasaray, liderliğe yükselirken L. Moskova grupta son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında ise Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kalarak birer puanla ilk haftayı tamamladılar.