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Arsene Wenger 2019 yılında futbola dönmeyi planlıyor

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Arsene Wenger 2019 yılında futbola dönmeyi planlıyor
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Fransız teknik adam Arsene Wenger, futbola geri dönmeye hazırlanırken, Premier Lig'de görev almanın garip olacağını düşünüyor.

Arsene Wenger 2019 yılının başında göreve döneceğini açıkladı ancak henüz hiçbir şey net değil.

69 yaşındaki teknik adam 22 yıllık Premier Lig kariyerinin ardından geçen sezon görevini sonlandırmıştı.

Julen Lopetegui'nin kovulmasının ardından Real Madrid'in Fransız teknik adam ile ilgilendiği söyleniyor ancak Wenger 2019 yılı başına kadar dönmeyeceğini açıkladıktan sonra bu ihtimal pek olası görünmüyor.

"KESİNLİKLE 2019 YILI BAŞINDA"

Wenger futbola dönüşü hakkında Sky Sports'a şöyle konuştu: "Kesinlikle 2019 başında. Şu an iyice dinleniyorum ve bol bol futbol maçlarını izliyorum. Daha önce birçok kez İngiltere'nin iyi bir seçenek olmadığını söyledim çünkü aynı kulüpte çok fazla zaman geçirdim ve başka bir kulüple anlaşmam garip kaçabilir. Geleceğim hakkında bir şey diyemem çünkü ben de bilmiyorum."

Wenger, gelecekteki rotasının bir kulüp mü yoksa bir milli takım mı olacağı yönündeki soruya, ''Henüz karar vermedim'' şeklinde yanıt verdi.

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