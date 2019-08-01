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Arsenal’den rekor transfer

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İngiltere Premier Lig devi Arsenal, sezonu 22 gol 11 asistle bitiren Lille'in Fildişili yıldızı sağ açık Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu sağlık kontrolleri için Londra'ya geldi

Arsenal’den rekor transfer
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Napoli ve  Arsenal kulüplerinin ilgisini çeken Lille’in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe’nin yeni durağı belli oldu.

Arsenal, Nicolas Pepe transferinde Lille ile 80 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu Londra’ya gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak ve ardından Arsenal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER REKORU KIRILACAK

Pepe’nin transferi aynı zamanda Arsenal kulüp tarihi için de bir rekor oldu. Daha önce B.Dortmund’dan yaklaşık 64 milyon Euro’ya Aubameyang’ı transfer eden Topçular, 80 milyon Euro’luk Nicolas Pepe transferiyle kulüp rekoru kırldı.

İngilizler Lille kulübüne ödemeyi bütçeye uygun olması için taksitler halinde yapacak. Nicolas Pepe’ye 5 milyon Euro yıllık maaş ve menajerine 10 milyon Euro komisyon vereceği belirtildi.

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