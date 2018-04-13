Arsenal, sonradan açıldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Arsenal 4-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Arena CSKA Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Sonradan açılan Arsenal, rakibinin umutlarını söndürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları:
- Maç 2. Maç
CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4) (2-2)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2) (1-0)
Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4) (4-1)
Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)(5-2)