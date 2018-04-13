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Arsenal, sonradan açıldı

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Arsenal, sonradan açıldı
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Arsenal 4-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. 

Arena CSKA Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Sonradan açılan Arsenal, rakibinin umutlarını söndürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları:

  1. Maç          2. Maç

CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)  (2-2)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2) (1-0)

Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4) (4-1)

Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)(5-2)

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