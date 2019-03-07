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Arsenal, Rennes karşısında dağıldı

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Arsenal, Rennes karşısında dağıldı
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İngiliz devi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanından 3-1 mağlup ayrılarak tur avantajını rakibine kaptırdı.

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

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